England oder Deutschland: Farke sucht das "richtige Projekt"

Die Zukunft von Trainer Daniel Farke, der lange Jahre in England und zuletzt in Russland tätig war, ist weiterhin offen. Zuletzt wurde der 45-Jährige mit Zweitligist Schalke 04 in Verbindung gebracht.