Premier League: Erfüllt Belgien-Versprechen Youri Tielemans seine Prophezeiung?

185 Spiele für den RSC Anderlecht, 65 Spiele für die AS Monaco, 150 Spiele für Leicester City und 49 Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft lesen sich wie ein Lebenslauf eines erfahrenen Fußball-Stars.

Dabei ist der gute Mann gerade einmal 24 Jahre alt! Sein Name: Youri Tielemans. Nach Belgiens großer goldenen Generation ist er das nächste große Fußball-Versprechen, mehr noch, die Zukunft. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Kein Wunder, war der zentrale Mittelfeldspieler bei seinem Profi-Debüt für Anderlecht gerade mal 16 Jahre und 83 Tage alt. Und kurz danach feierte Tielemans im Alter von 16 Jahren und 148 Tagen bereits sein Champions-League-Debüt, womit er der jüngste belgische Spieler in der Königsklasse wurde.

Trainer prophezeit große Karriere für Tielemans

Mit fünf Jahren kommt Tielemans in die Jugend-Akademie des RSC. Elf Jahre später läuft er bereits mit den Profis in der Jupiler Pro League auf. Und nicht etwa als Mitläufer, sondern als Lenker und Denker. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Der 16-Jährige bestimmt im Mittelfeld des belgischen Rekordmeisters von der ersten Minute an das Tempo, lenkt das Spiel aufgrund seiner hohen Spielintelligenz und besticht mit Übersicht und Passgenauigkeit.

Schnell zeigten Top-Klubs wie der FC Chelsea, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Juventus Turin, Manchester United, Borussia Dortmund, und viele mehr - Interesse. Tielemans allerdings hielt Anderlecht die Treue. „Er blieb mit den Füßen auf dem Boden“, rechnete sein Coach John van den Brom ihm diesen Entschluss hoch an.

Tielemans erster kleiner Rückschlag in Monaco

Nach vier Spielzeiten, 185 Einsätzen mit 35 Toren und 31 Assists für Anderlecht und der Erfahrung aus Champions und Europa League, mit je zwei belgischen Meistertiteln und Supercup-Siegen im Gepäck schlug Tielemans im Sommer 2017 das nächste Kapitel in seinem Buch auf.

„Hätte ich in die Premier League wechseln können?“, fragte Belgiens Youngster des Jahres gegenüber Het Laatste Nieuws rhetorisch - und gab kurz danach selbst die Antwort: „Klar, aber Monaco war das erste Team für mich. Ich wusste, dass bei Arsenal nicht viel geht. Man sollte auch ehrlich sein: Wenn man sieht, welche Spieler im Mittelfeld bei Arsenal spielen, sind das alles Top-Fußballer. Monaco war einfach der beste Schritt für mich.“ Für so ein Alter eine ungewöhnliche Reife!

Doch statt des nächsten Entwicklungsschrittes tat sich der Hochbegabte bei seinem ersten Klub außerhalb seines Heimatlandes zu Beginn schwer, da die Mannschaft sich in einem großen Umbruch befand. Zwar vertraute AS-Coach Leonardo Jardim auf Tielemans, doch der damals 20-Jährige konnte seinem neuen Team nicht seinen Stempel aufdrücken wie gewohnt.

Trotz einer durchwachsenen Saison wurde er für die WM 2018 in den Kader der Roten Teufel berufen. Seitdem ist der Box-to-Box-Spieler fester Bestandteil der belgischen Nationalmannschaft. Im zweiten Jahr lief es dann für Tielemans in Monaco deutlich besser, sodass im Winter ein Angebot eintrudelte, dass der Belgier nicht ablehnen konnte.

Leicester City entpuppt sich als Glücksgriff für Tielemans

Leicester-Coach Claude Puel wollte den Belgier unbedingt verpflichten und nach zähen Verhandlungen wurde er erstmal für die Rückrunde ausgeliehen. Tielemans wurde sofort Stammspieler, traf in 13 Premier-League-Spielen drei Mal und legte vier weitere Tore auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Die Foxes schätzten seine Qualitäten so sehr, dass sie im Sommer 2019 bereit waren, stolze 45 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Neu-Coach Brendan Rodgers schwärmte nach dem Rekord-Transfer: „Youri hat sich in der letzten Saison bei uns hervorragend eingefügt und bereits gezeigt, dass er dazu fähig ist, in der Premier League für Furore zu sorgen.“ Er sollte recht behalten.