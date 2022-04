Formel 1 Sprint-Rennen LIVE: Schlägt Ferrari gegen Verstappen zurück? Heute im TV, Stream, Ticker

In Imola steigt das erste Sprint-Rennen dieser Formel-1-Saison. Kann Ferrari nach der Pole von Max Verstappen zurückschlagen?

Klappt es mit der Ferrari-Gala beim Heimspiel in Imola?

Der Start zum Großen Preis der Emilia-Romagna hätte schon mal besser sein können. Vor Scuderia-Fahrer Charles Leclerc schnappte sich Max Verstappen die Pole für die Sprint-Qualifikation am Samstag. Carlos Sainz im Zweiten Ferrari wurde gar nur Zehnter. (BERICHT: Warum Verstappen die Pole behalten darf)

Auf der ersten Europa-Station in dieser Formel-1-Saison gibt es auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola dann gleich noch eine Premiere.

Formel 1 in Imola - Verstappen vor Ferrari im Qualifying

Deshalb wurde auch der Zeitplan umgeworfen. Bereits am Freitag fand das Qualifying für das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) statt.

Beim Sprint über 21 Runden (Samstag, 16.30 Uhr) geht es nicht nur um die Ermittlung der Startreihenfolge für den Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag, die Formel 1 hat das Format auch deutlich aufgewertet.

Der Sieger erhält nun acht statt drei WM-Punkte, Zähler gibt es in dieser Saison für die ersten acht Fahrer im Ziel. Damit gewinnen die Sprints - weitere sind in Spielberg und Sao Paulo geplant - zusätzlich an Bedeutung für den Titelkampf.