Formel 1: Wie Mick Schumacher in Imola eine Chance verpatzte

Im Training hatte er noch als Fünftschnellster brilliert , für das Sprint-Rennen am Samstag blieb „nur“ Startplatz 12. Weiter vorne stand er zwar noch nie - aber auch er wusste: Es war eine verschenkte Chance, denn es hätte noch deutlich weiter nach vorne gehen können. (Formel 1: Sprint-Qualifikation in Imola Samstag 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Schumacher gibt zu: „War mein eigener Fehler“

„Ich hatte einen Fehler in meiner schnellen Runde“, merkte er selbstkritisch und hadernd an: „Und ich war trotzdem noch Zwölfter. Das bedeutet, dass wir ein gutes Stück weiter vorne hätten sein können. Im Endeffekt war es mein eigener Fehler.“

Sainz-Crash kostet weitere Chance

Schumacher zwischen Hamilton und Russell

Mit seinem schnellen Haas könnte Schumacher nun allerdings nicht nur in der Sprint-Quali am Samstag, sondern auch im Rennen am Sonntag für Furore sorgen - und das im einstigen Wohnzimmers seines Vaters in Imola. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)