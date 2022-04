Anzeige

Premier League: Cristiano Ronaldo nach Schicksalsschlag mit historischem Tor Ronaldo historisch - und doch geschlagen

"Moment des Spiels": Diese Szene bewegt Klopp

SPORT1

Cristiano Ronaldo kehrt nach einem Schicksalsschlag auf den Platz zurück. Gegen den FC Arsenal spielt er von Beginn an und sorgt für eine historische Marke.

Cristiano Ronaldo ist nach dem tragischen Tod seines Sohnes ins Team von Manchester United zurückgekehrt. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Arsenal trug sich der portugiesische Superstar in die Geschichtsbücher ein - musste aber auch einen herben Dämpfer hinnehmen.

Denn das Team von Interimstrainer Ralf Rangnick fing sich eine letztlich klare 1:3-Niederlage ein, die die Qualifikation für die Champions League in weite Ferne rücken lässt. United hat bei noch vier ausstehenden Spielen bereits sechs Punkte Rückstand auf Arsenal und Platz vier. Die Gunners haben noch ein zusätzliches Spiel in der Hinterhand.

Anzeige

Unter dem Strich erlebte Ronaldo also einen enttäuschenden Nachmittag, obwohl er zwischenzeitlich einen persönlichen Meilenstein erreicht hatte. In der 34. Spielminute traf der Stürmerstar zum Anschlusstreffer zum 1:2. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Für Ronaldo war es das 100. Tor in der Premier League. „CR7″ ist damit der erste und einzige Spieler der Welt, der sowohl in Englands Eliteliga wie auch in La Liga (311 Tore) und der Champions League (140) im dreistelligen Bereich angekommen ist.

Ronaldo in elitärem Kreis

Zudem ist er laut Opta überhaupt erst der vierte Spieler, der nach Edinson Cavani, Gonzalo Higuain und Zlatan Ibrahimovic seit der Saison 2003/04 auf mindestens 100 Tore in zwei der fünf europäischen Topligen kommt.

Ronaldo war nach einer Flanke von der linken Seite am Fünfmeterraum aufgetaucht und hatte per Drop-Volley vollendet - obwohl ihm gleich zwei Arsenal-Verteidiger zugeordnet waren. Er gab seinem Team, das nach Toren von Nuno Tavares (3. Minute) und Bukayo Saka (32.) in Rückstand geraten war, damit neue Hoffnung vor der Pause.

Im zweiten Durchgang hatte United noch ein paar gute Chancen, ehe Granit Xhaka mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 70. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Im Anschluss kontrollierten die Hausherren die Partie weitestgehend.

Zuletzt hatte der Ronaldo das Duell mit dem FC Liverpool in der Liga verpasst. Grund: Der Portugiese und Partnerin Georgina Rodriguez hatten Zwillinge erwartet, der Sohn überlebte die Geburt nicht. Wie schon in Liverpool klatschten auch die Arsenal-Fans in der siebten Spielminute als Zeichen der Anteilnahme für Ronaldo. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Ronaldo mit Geste für seinen Sohn

Wohl auch wegen des Schicksalsschlags verzichtete Ronaldo nach seinem historischen Treffer auf seinen weltbekannten Jubel - stattdessen zeigte er mit ausgestrecktem Finger gen Himmel.

Anzeige

Während Ronaldo wieder in der Startelf stand, musste Kapitän Harry Maguire auf der Bank Platz nehmen. Der englische Nationalspieler stand zuletzt in der Kritik und musste zudem eine Bombendrohung über sich ergehen lassen.