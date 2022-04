Stich zum Ausschluss der russischen Tennis-Stars: "Wimbledon setzt falsches Signal"

„Aus meiner Sicht setzt Wimbledon ein falsches Signal“, sagte Stich in einem Gast-Kommentar auf tennismagazin.de . Der Schritt sei nicht nachvollziehbar und inakzeptabel.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sei "durch nichts zu rechtfertigen und fügt so vielen Menschen unverschuldet Leid zu", sagte Stich. Dennoch könne man einen Menschen "nicht aufgrund seiner Herkunft und seines Geburtslandes diskriminieren". Nur weil ein Profi aus Russland oder Belarus stamme, heiße das ja nicht, dass er die Aktionen seiner Regierung gutheiße und unterstütze: "Er will einfach nur Tennis spielen und seinem Beruf nachgehen."