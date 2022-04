Formel 1: Aston-Martin-Chef über Vettel-Zukunft: "Dann wärst du dumm ..."

„Wenn du einen Fahrer wie Sebastian Vettel hast, und wenn du ihm ein Auto geben kannst, das ihn motiviert, dann wärst du dumm, wenn du nicht versuchst, ihn zu halten“, sagte der Luxemburger am Rande des Großen Preises der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag 15.00 Uhr). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der 34 Jahre alte Vettel, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte sich am Freitag abwartend bezüglich seiner Zukunft beim britischen Rennstall gezeigt. Der viermalige Weltmeister unterstrich abermals, wie wichtig ihm ein konkurrenzfähiger Rennwagen ist - Aston Martin ist vor dem vierten Grand Prix der Saison allerdings das einzige Team ohne WM-Punkt. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Krack zeigte Verständnis für Vettels Äußerungen. Der Heppenheimer sei "kein Fahrer, der um Platz 18 kämpfen will". Es sei die Aufgabe von Aston Martin, ihm ein Auto zu geben, mit dem er seine Ziele erreichen könne.

Sebastian Vettel lässt Zukunft weiter offen

Mit anderen Worten: Vettels Verbleib bei Aston Martin und in der F1 an sich hängt davon ab, ob er mittelfristig noch eine realistische Aussicht auf diesen Geschmack erkennen kann. Es gehe um die Frage „Wie vielversprechend sieht die Zukunft aus?“, so Vettel.