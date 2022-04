3. Liga: Halle-Co-Trainer Max Bergmann kam aus dem Internet an die Seitenlinie

Max Bergmann hat am vergangenen Dienstag ein wenig Geschichte in der 3. Liga geschrieben.

Mit nur 24 Jahren ist er der jüngste Trainer, der je ein Drittliga-Spiel in Deutschland gecoacht hat. Allerdings war es vorerst ein einmaliges Intermezzo, weshalb er den Titel nur inoffiziell tragen darf. Eigentlich ist er Co-Trainer sowie Videoanalyst beim Halleschen FC. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

„Diesen Namen sollte man sich merken“, twitterte Kaiserslautern-Star Terrence Boyd. Bergmann vertrat beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück den HFC-Coach André Meyer, der wegen einer Sperre nicht an der Seitenlinie stehen durfte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Aus diesem Grund hält Ole Werner (aktuell Werder Bremen) weiterhin den Altersrekord. 2016 stand er mit Holstein Kiel als 28-Jähriger an der Seitenlinie.

Begeisterung für die neue Aufgabe

In jenem Jahr studierte Bergmann als 19-Jähriger an der Goethe-Universität in Frankfurt Sportwissenschaften im dritten Semester. Er erinnerte sich im Badkurvenversteher-Podcast vom MDR: „Ich habe damals Taktik-Videos auf YouTube veröffentlicht.“