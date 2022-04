Reiten: Will verliert sein Spitzenpferd C-Vier

Springreiter David Will, mit der deutschen Equipe Zweiter bei der EM 2021 in Riesenbeck, muss sich nach einem neuen Beritt umsehen.

Springreiter David Will, mit der deutschen Equipe Zweiter bei der EM 2021 in Riesenbeck, muss sich nach einem neuen Beritt umsehen. Der 14-jährige Holsteiner Wallach C-Vier, mit dem Will in den vergangenen 18 Monaten beachtliche Erfolge feierte, ist von seinen bisherigen Besitzern weiterverkauft worden. Über den neuen Eigentümer gibt es noch keine Angaben.