FC Bayern - BVB: Kritik an Nagelsmann wegen Feuerwehr-Spruch - Der Klassiker der Bundesliga heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Die 132. Auflage des Klassikers steht an. Im Duell des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund steht dieses Mal die Deutsche Meisterschaft auf dem Spiel. Mit einem Sieg würden die Bayern den 32. Titel holen. SPORT1 erklärt, wo Sie das Topspiel verfolgen können und liefert aktuelle Infos rund um die Partie.

Am Samstag ist es wieder soweit, die beiden besten deutschen Teams der letzten Jahre stehen sich in der Bundesliga gegenüber.

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg macht sich der FCB in der heimischen Allianz Arena zum zehnten Mal in Folge zum Meister.

Und das ausgerechnet im direkten Duell mit dem Erzrivalen. Ein Szenario, dass die Bayern-Fans nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League wohl versöhnlicher stimmen würde.

+++ TOP-THEMA - Feuerwehr „bestürzt“ über Nagelsmann-Spruch +++

„Wir haben Bock zu haben! Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, sondern beim FC Bayern München. Und da geht‘s drum, dass man in jedem Spiel versucht, eine ordentliche Leistung abzuliefern.“

Diese Aussage fliegt Julian Nagelsmann nun um die Ohren. So hatte der Bayern-Trainer bei der Pressekonferenz auf die Frage geantwortet, ob denn die Gefahr bestehe, dass sich seine Stars im Falle des vorzeitigen Titelgewinns zurücklehnen würden.

Nagelsmanns Spruch kommt bei Feuerwehr-Vertretern nicht gut an. Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, konterte in der Bild: „Wir sind bestürzt über die Äußerung, weil sie das Engagement unser Retter diskreditiert. Wir laden Herrn Nagelsmann gerne ein, sich mal eine Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern anzuschauen, um mögliche Missverständnisse auszuräumen.“