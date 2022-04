Serie A: Wer holt den Scudetto - Milan, Inter oder Napoli? Meisterschaftsprognose

Während in der Bundesliga der FC Bayern vor seiner zehnten Deutschen Meisterschaft in Serie steht, ist in der Serie A fünf Spieltage vor Schluss ein spannender Dreikampf um den Scudetto entbrannt.

AC Milan / 33 Spiele / 58:29 Tore / +29 Differenz / 71 Punkte

Die Mannschaft von Stefano Pioli träumt von der ersten Meisterschaft seit 2011 und ist seit elf Spielen in der Serie A ungeschlagen. Die letzte Niederlage kassierten die Rossoneri am 22. Spieltag gegen Spezia Calcio beim 1:2 im Giuseppe-Meazza-Stadion. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Inter Mailand / 32 Spiele / 68:25 Tore / +43 Differenz / 69 Punkte

Für den belgischen Sturmtank sprang Neuzugang Edin Dzeko (13 Tore) in die Bresche und ergänzt sich im Angriff blendend mit Lautaro Martínez (15), der noch stärker ist als in der Vorsaison. Joaquín Correa (4) und Alexis Sánchez (4) sorgen für Verschnaufpausen und wissen auch, wo das Tor steht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Zudem sind die Mailänder seit sieben Spielen ungeschlagen (vier Siege, drei Remis) und haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Mit einem Sieg stünde Inter wieder an der Spitze.

SSC Neapel / 33 Spiele / 59:27 / +32 Differenz / 67 Punkte

Kaum eine Stadt, kaum ein Fußball-Klub und erst recht kaum eine Fan-Gemeinde wartet so sehnsüchtig auf die Meisterschaft wie die Partenopei. Niemand Geringeres als Diego Maradona führte vor 22 Jahren Napoli zum letzten Titelgewinn. 1990 und 1987 grüßten die Azzurri vom Platz an der Sonne.

Und seit dem Wiederaufstieg 2007 schrammten die Neapolitaner schon acht Mal knapp am Scudetto vorbei, was noch viel mehr schmerzt. Der SSC wurde vier Mal Vize-Meister und wurde vier Mal Dritter. Manch Fan hat das bis heute noch nicht verdaut. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Die Hintermannschaft um Abwehrchef Kalidou Koulibaly und Amir Rrahmani gehört auch zum Besten, was die Serie A zu bieten hat. Zusammen mit Schlussmann David Ospina hat Napoli den zweitbesten Abwehrverbund, was die 27 Gegentore belegen. Selbst das Verletzungspech konnte bislang immer aufgefangen werden, doch Nerven und Inkonstanz ließen bessere Resultate bisher nicht zu - so wie auch gegen die Roma, als der SSC in der 90.+1 Minute den späten Ausgleich zum 1:1 kassierten.