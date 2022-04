Mit 41: Wrestler Adam Windsor ist tot - seine Frau verlor schon ihren berühmten Vater früh

Via Twitter bekundete unter anderem WWE-Kommentator Corey Graves sein Beileid und postete ein Foto seiner letzten Begegnung mit Windsor: Graves traf Windsor zu Beginn des Monats bei WrestleMania 38 in Dallas, Windsor saß im Publikum, mit einem Fanshirt der bei der Megashow einmalig in den Ring zurückgekehrten Legende Stone Cold Steve Austin .

Adam Windsor kämpfte 2001 bei WWE vor

In der Wrestling-Schule in Florida hatte Funk spätere Stars wie Edge, Christian, Jeff und Matt Hardy, Kurt Angle und Mark Henry Ende der Neunziger für ihre WWE-Karrieren fit gemacht. Windsor trainierte danach bei Funk und stand zwischen 2000 und 2005 im Zentrum von dessen Liga „Bang“. Laut Wrestling Observer war Windsor auch hinter den Kulissen Funks rechte Hand, ehe es ein Zerwürfnis zwischen den beiden gegeben hätte.

Der „Royal Stud of Royal Blood“ der damals mit seinem jugendlichen Langhaar-Look ins Auge sprang, kämpfte 2001 auch bei einer WWE-Tour durch den Bundesstaat vor. Eine größere Karriere entwickelte sich am Ende nicht daraus, Anfang 2011 schien Windsor sich aus dem Geschäft zurückgezogen zu haben.

Auch Jades Vater Chris Adams starb jung

Adams hatte seine größte Zeit in den Achtzigern als Teil des schillerenden Dynamic Duo mit Gino Hernandez (der 1986 mit 28 an einer Überdosis starb): Adams und Hernandez waren damals Topstars der boomenden texanischen Promotion World Class der ebenfalls aus traurigen Gründen in Erinnerung gebliebenen Von-Erich-Familie. Der Höhepunkt ihrer großen Fehde mit den Von-Erich-Brüdern Kerry und Kevin war 1985 Hauptkampf einer Stadionshow, die in Dallas über 26.000 Zuschauer anlockte.