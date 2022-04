NBA: Suns siegen ohne Booker - Young mit Gamewinner gegen die Heat

Chris Paul hat die Phoenix Suns in Abwesenheit von Devin Booker zum Sieg gegen die New Orleans Pelicans geführt © Imago

Die Phoenix Suns haben sich die Führung in der Serie gegen die New Orleans Pelicans zurückgeholt - und das ohne Superstar Devin Booker. Die Nummer eins im Osten hat hingegen eine unerwartete Niederlage kassiert.

Bei den New Orleans Pelicans gewannen sie knapp mit 114:111 (59:48) und führen in der Serie mit 2:1. Dabei machte es das beste Team der regulären Saison spannend, denn eigentlich lagen sie zu Beginn des dritten Viertels bereits mit 66:53 in Front. Die Gastgeber startet jedoch einen 12:0-Lauf und konnten die Suns so nochmal unter Druck setzen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)