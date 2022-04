NBA: Bomben-Angst überschattet Sieg der Atlanta Hawks

Bombenalarm an der State Farm Arena © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JESSICA MCGOWAN

Beide Mannschaften sowie frühzeitig angekommene Zuschauer befanden sich zum Zeitpunkt des Alarms bereits in der Halle. Die Teams warteten in den Katakomben und wärmten sich erst nach der Entwarnung auf dem Parkett auf, während die restlichen Zuschauer in die Arena strömten.