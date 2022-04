AEW: Phänomen Hook spricht bei Rampage erstmals - und geht viral

Hook (l.) richtete bei AEW Rampage seine ersten Worte an Danhausen © All Elite Wrestling

„HOOK SPEAKS“ war im Anschluss der Satz, der in Großbuchstaben um die (Wrestling-)Welt ging - ein weiteres Kapitel in dem ironischen Kult um den 22-Jährigen , der durchaus Potenzial zu haben scheint, sich zu einem ernsthaften Phänomen zu entwickeln.

Was läuft da mit Hook und Danhausen?

Der bei AEW bislang ungeschlagene Hook (bürgerlich: Tyler Senerchia) wird von der Liga gekonnt als junger Mann mit mystischer Aura präsentiert, erst am Mittwoch hatte der „Cold Hearted Handsome Devil“ sein erstes Match in der Hauptshow Dynamite bestritten und klar gewonnen - danach rückte seine seit mehreren Wochen laufende Story mit Comedy-Figur Danhausen ins Zentrum.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Als Hook Danhausen bei einem Backstage-Auftritt mit Interviewerin Lexy Nair entdeckte, drückte er ihn an die Wand und sagte zu ihm: „You want my attention? You got it now.“ - „Du willst meine Aufmerksamkeit? Du hast sie.“ (Danhausen: Wie ein „deutscher“ Dämon zum Wrestling-Kult wurde)