Sieg über Tsitsipas: Alcaraz erstmals in den Top 10

Shootingstar Alcaraz ab Montag in den Top 10 © AFP/SID/VALERY HACHE

Shootingstar Carlos Alcaraz wird am Montag erstmals in den Top 10 der Tennis-Weltrangliste geführt. Der erst 18-jährige Spanier schlug im Viertelfinale des ATP-Turniers in Barcelona den topgesetzten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland 6:4, 5:7, 6:2 und macht dadurch einen Sprung nach vorn. Derzeit ist Alcaraz im ATP-Ranking Elfter.