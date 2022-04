Schützenfest in Überzahl: Wölfe raus aus dem Abstiegskampf

Den größten Anteil am völlig ungefährdeten Erfolg hatte Max Kruse mit einem Dreierpack. Der Ex-Nationalspieler, noch vor sechs Tagen bei der 1:6-Schlappe bei Borussia Dortmund nahezu ein Totalausfall, traf in der 24. Minute per Foulelfmeter sowie in der 35. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Vor dem Seitenwechsel war auch Jonas Wind zweimal erfolgreich (8. und 42.).