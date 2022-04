"Historisches Spiel": FC Bayern will nach Coup gegen FC Barcelona mehr

Pesic: Bayern genießt Duell mit Barca

Pesic: Wir haben am Sonntag erstmal ein wichtiges Spiel in Hamburg, das wir gut bestreiten wollen. Man hat gestern und auch im ersten Spiel gegen Barcelona gesehen, dass wir es einfach genießen, uns mit der besten Mannschaft Europas zu messen. Im zweiten Spiel ist uns das extrem gut gelungen. Es ist ein Test für uns selbst, es auch ein zweites Mal innerhalb so kurzer Zeit zu schaffen. Das ist eine große Herausforderung. Wir gehen ohne Druck rein, ohne etwas beweisen zu müssen. Wir genießen das einfach. (Alle News zur EuroLeague)

Bayern-Coup gegen Barca? „Audi Dome wird brennen“

Pesic: In Europa wissen inzwischen alle, wie gut der FC Bayern ist - teilweise besser als in Deutschland. Da müssen wir nicht mehr viele Zeichen setzen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Wir haben innerhalb von zwei Wochen in Madrid und in Barcelona gewonnen. Das ist ein großer Schritt für uns. Als deutsche Mannschaft in Barcelona und in Madrid zu gewinnen, ist nicht einfach. Wir sind auf einem guten Weg. (Alle News zum Basketball)