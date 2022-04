3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Kaiserslautern, 2:1 (1:1)

Die SV Wehen Wiesbaden erwischte einen Blitzstart ins Spiel. John Warwick Iredale traf in der zweiten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Benedict Hollerbach. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Hendrick Zuck den Ausgleichstreffer für den 1. FC Kaiserslautern. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Dass Wiesbaden in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ahmet Gürleyen, der in der 73. Minute zur Stelle war. Am Ende behielt die SV Wehen Wiesbaden gegen FCK die Oberhand.