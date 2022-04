BBL: Alba Berlin rückt nach Sieg gegen Bamberg an Bonn heran

Alba Berlin setzt in der BBL seine Siegesserie fort. Der Meister rückt immer näher an die Tabellenspitze heran.

Meister Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den Klassiker gegen Brose Bamberg klar gewonnen und ist durch den siebten Sieg in Serie näher an Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn herangerückt.