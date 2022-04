2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SG Dynamo Dresden, 2:2 (2:0)

Khaled Narey bediente Shinta Appelkamp, der in der 25. Spielminute zum 1:0 einschoss. Jordy de Wijs schoss die Kugel zum 2:0 für Fortuna Düsseldorf über die Linie (30.). Die Hintermannschaft von Dresden ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Wenige Minuten später verkürzte SG Dynamo Dresden auf 1:2 (70.). In der 79. Minute erzielte SG Dynamo Dresden den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen der Fortuna und Dynamo Dresden pari.