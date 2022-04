FC Chelsea: Das macht Mourinho-Opfer Eva Carneiro heute

2015 gerieten Chelsea-Coach José Mourinho und Ärztin Eva Carneiro heftig aneinander. Es kam zur Schlammschlacht, die Sache endete vor Gericht. Was die Ärztin heute macht.

Es ist schon ein paar Jährchen her, vielen Chelsea-Fans wird dennoch ein Licht aufgehen, wenn sie an den großen Ärzte-Krach von 2015 denken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Damals nämlich gerieten Eva Carneiro, die einstige Chefärztin bei den Blues, sowie José Mourinho, alias The Special One, ziemlich heftig aneinander. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

So heftig, dass es zwischen beiden - Mourinho war immerhin Big Boss, also Chelsea-Coach, sogar zum zweiten Mal in seiner Karriere - nicht mehr weitergehen konnte. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)