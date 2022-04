Bundesliga: Marc Roca ist der langsamste Bundesligaprofi der Saison

Bruch in der Bayern-Kabine

Sofortiges Umschalten nach Balleroberung mit schnellen Sprints in die Spitze - Geschwindigkeit spielt eine wichtige Rolle im Fußball.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ist unter Trainer Marco Rose nicht mehr dauerhaft gesetzt, spielte nur noch vereinzelt über die volle Distanz, fand aber durch die anhaltende Verletzungsmisere des BVB in den letzten Spielen wieder häufiger den Weg in die Startelf - ganz im Gegensatz zu den Top-3.

Der Innenverteidiger feierte nach einer eineinhalbjährigen Zwangspause in dieser Saison sein Comeback und stand für die TSG Hoffenheim daraufhin fünfmal in Folge in der Startelf, ehe er durch Rückenprobleme wieder zurückgeworfen wurde und keine weiteren Minuten sammelte.