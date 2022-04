Medien: Adeyemi-Wechsel nach Dortmund vor Abschluss

Adeyemi hatte im Vorjahr sein Debüt im DFB-Team gefeiert und unter Trainer Hansi Flick drei Spiele bestritten. Zuletzt fehlte er wegen einer Verletzung. Für Salzburg erzielte Adeyemi in der laufenden Saison in 25 Ligaspielen 16 Tore.

Im Februar hatte sich Adeyemi, der in Salzburg noch bis 2024 unter Vertrag steht, nicht zu seinen Zukunftsplänen äußern wollen. „Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer“, sagte er.