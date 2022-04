Fischer will gegen Leipzig "ein bisschen was drauf legen"

Nach dem Aus im Halbfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig hofft Trainer Urs Fischer von Union Berlin beim Wiedersehen in der Fußball-Bundesliga auf eine ähnliche Leistung seiner Mannschaft.

„Wir wissen, dass wir das, was wir auf den Platz gebracht haben, bestätigen und noch ein bisschen was drauf legen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen“, sagte Fischer am Freitag.