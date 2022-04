2. Bundesliga Heute LIVE mit Werder, Schalke, St. Pauli, Darmstadt im TV, Stream, Ticker

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga spitzt sich zu. Das Führungszeugnis-Quartett trifft in zwei direkten Duellen aufeinander. SPORT1 zeigt einen Kracher LIVE.

Dieses Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga ist an Spannung kaum zu überbieten. Auch am 31. Spieltag steht wieder viel auf dem Spiel. Es könnten Vorentscheidungen fallen.