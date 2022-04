Wimbledon-Bann wegen Kate Middleton? Djokovic, Rublev und Co. sauer über Entscheidung

Wimbledon wird ohne russische und belarussische Profis stattfinden. Das sorgt in der Tennis-Szene für reichlich Aufregung und Entsetzen. Einem Medienbericht zufolge ist Kate Middleton ein Grund für den Bann.

Der Wimbledon-Ausschluss russischer und belarussischer Profis sorgt weiter für großen Wirbel in der Tennis-Szene.

Einem Bericht von The Telegraph zufolge steckt hinter der Entscheidung des All England Lawn Tennis and Croquet Club auch das große Bestreben, Kate Middleton einen peinlichen Moment zu ersparen.