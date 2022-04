1. FC Kaiserslautern: Terrence Boyd erklärt das Gefühl des Torjubels vor der legendären Westkurve

Kung-Fu-Rot und Halbzeitzoff: Derby-Wahnsinn in Liga 3

Der 1. FC Kaiserslautern kann am Freitag den Relegationsplatz sichern. Terrence Boyd ist der Erfolgsgarant. Bei SPORT1 spricht der Stürmer über das Gefühl des Torjubels vor der legendären Westkurve.

Es lief die 57. Minute im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken, als Terrence Boyd von seinem Torwart Matheo Raab nach dessen Abschlag auf die Reise geschickt wurde, sich gegen die beiden gegnerischen Verteidiger Lukas Boeder und Steven Zellner durchsetzte, Torwart Daniel Batz tunnelte und schließlich zum 2:1 für den 1. FC Kaiserslautern verwandelte. ( So lief das brisante Derby )

Es war sein erstes Tor vor der West, wie sie am Betzenberg die berüchtigte Westkurve nennen, da, wo die eingefleischten Fans des Pfälzer Traditionsvereins stehen. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Die Bilanz von Boyd kann sich sehen lassen. In zehn Spielen seit seinem Wechsel im Januar vom Halleschen FC zum FCK traf der bullige Stürmer acht Mal. Zweimal - daheim gegen den SC Verl und bei 1860 München - fehlte der 31-Jährige wegen Corona. Ansonsten würde seine Bilanz womöglich noch imposanter ausfallen.

Doch wie fühlt es sich wirklich an, vor der ausverkauften West zu treffen? „Darüber habe ich auch mit Kenny (Kenny Prince Redondo, d. Red.) gesprochen, er traf ja gegen Saarbrücken zum 3:1 vor der West. Durch das Tor komme ich in einen Rausch, der ist einfach nur elektrisierend. Das ist geil und macht süchtig und ich will dieses Gefühl natürlich nochmal erleben“, erklärt Boyd im Gespräch mit SPORT1 das Gefühl, ein Tor vor diesen frenetischen Fans zu erzielen.