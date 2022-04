Alexander Zverev kritisiert Russen-Ausschluss in Wimbledon

Er sehe „keinen Grund, warum sie nicht im Wimbledon spielen sollten“, sagte der 25-Jährige am Freitag in München, wo er beim dortigen ATP-Turnier in der kommenden Woche an Nummer eins gesetzt ist.

"Das ist etwas gegen Russland, das kann ich verstehen. Ich denke, dass wir alle gegen den Krieg sind, und was in der Ukraine passiert, ist unmenschlich, das darf nicht passieren."

Rublew sagte am Rande des Turniers in Belgrad und nach Gesprächen mit den Organisatoren in Wimbledon, in seiner Position „und bei all dem Druck, den ich habe“, könne er gar keine richtigen Antworten geben.