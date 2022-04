Niederlande als EM-Test: DHB-Frauen wollen "alles raushauen"

Die erfolgreiche Qualifikation ist abgehakt, die Vorbereitung auf die Europameisterschaft beginnt: Für die deutschen Handball-Frauen steht das hochkarätige Test-Länderspiel gegen Ex-Weltmeister Niederlande am Samstag (16.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) schon ganz im Zeichen der EM-Endrunde im Herbst in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien.

"Das Motto ist: Alles raushauen, was wir in uns haben", sagte der neue Bundestrainer Markus Gaugisch bei einem Medientermin am Freitag: "Bis zur EM ist nicht mehr so viel Zeit, es bleiben uns nur wenige Spiele, um als Mannschaft zusammenzuwachsen." Die beiden Spiele in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande hatte das deutsche Team noch unter Gaugisch-Vorgänger Henk Groener verloren (25:31, 29:30).