Formel 1 Qualifying LIVE: Verstappen holt Pole für Sprint-Rennen! F1 Heute im TV, Stream, Ticker

Ferrari geht auf seiner Hausstrecke in Imola als Favorit ins Wochenende. Aber nicht nur ein Crash von Carlos Sainz dämpft die Stimmung. Auch Charles Leclerc wird übertrumpft.

Auf der ersten Europa-Station in dieser Formel-1-Saison geht es ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola - nicht nur auf die italienischen Fans wartet dabei ein ganz besonders Wochenende.

Formel 1 in Imola - Verstappen vor Ferrari im Qualifying

Weil in Imola das erste von drei Sprintrennen des Jahres ansteht, wird der Zeitplan umgeworfen. Bereits am Freitag fand das Qualifying für das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) statt.