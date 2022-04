VfL-Coach Reis wird trotz Sperre im Stadion sein

Thomas Reis sah in Freiburg eine Rote Karte © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Trainer Thomas Reis vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum wird am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den FC Augsburgs trotz seiner Ein-Spiel-Sperre im Stadion sein. "Ich werde dort sein, aber natürlich die Richtlinien beachten", sagte der Coach der Westfalen am Freitag.

Neben Reis muss Bochum auch auf Konstantinos Stafylidis verzichten. Stafylidis hatte zuletzt in Freiburg ebenfalls die Rote Karte gesehen und wurde für drei Spiele gesperrt.

Beim 0:3 in Freiburg habe sein Team "ein schlechtes Spiel gemacht", so Reis, "aber die Mannschaft hat sich von Nackenschlägen immer schnell erholt. Wir werden fokussiert sein, wollen auf uns schauen und nicht auf andere Plätze. Am Sonntag können wir etwas ganz Großes erreichen." Bei einem Dreier wäre der Klassenerhalt perfekt. Zurzeit hat der VfL 36 Punkte auf dem Konto.