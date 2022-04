Conference League: Video-Assistent ab Halbfinale im Einsatz

Frankfurt am Main (SID) - In der Conference League kommt in dieser Saison ab dem Halbfinale der Video-Assistent zum Einsatz. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mit. Auch im Finale am 25. Mai in Tirana/Albanien wird die Technik genutzt. Ein möglicher Einsatz in früheren Phasen des Wettbewerbs ab der kommenden Saison wird derzeit geprüft.