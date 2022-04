Hertha-Trainer Magath fordert Punkte gegen Stuttgart

Trainer Felix Magath vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will im Abstiegsduell am Sonntag keine Rücksicht auf seinen Ex-Klub VfB Stuttgart nehmen.

Trainer Felix Magath vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will im Abstiegsduell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) keine Rücksicht auf seinen Ex-Klub VfB Stuttgart nehmen. "Die Punkte aus Augsburg zählen erst richtig, wenn wir gegen Stuttgart wieder punkten. Von daher müssen sie sich auf einen harten Kampf einstellen. Wir werden mit allen Mitteln versuchen, drei Punkte hierzubehalten", sagte Magath am Freitag.