Russischer Schwimm-Olympiasieger Rylow neun Monate gesperrt

Der Schwimm-Weltverband FINA hat den zweimaligen Olympiasieger Jewgeni Rylow aus Russland aufgrund dessen Unterstützung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für neun Monate gesperrt.

Die Entscheidung traf der Verband nach Rylows Teilnahme an einer Kundgebung in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Die Sperre trat am Mittwoch in Kraft und gilt für alle internationalen Wettkämpfe.

An der Veranstaltung im Luschniki-Stadion am 18. März anlässlich des achten Jahrestages der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim nahmen neben Rylow weitere bekannte russische Sportlerinnen und Sportler teil. Teilweise trugen sie das "Z" auf der Brust. Das Symbol ist etwa auf zahlreichen russischen Panzern zu sehen, die an der Invasion in der Ukraine beteiligt sind.