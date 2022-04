Ukrainischer Flüchtling läuft für Borussia Dortmund auf

„Ich bin dem BVB dankbar, dass er nicht abseits steht und in einer schwierigen Zeit meinem Land hilft und Geld für die Opfer in der Ukraine sammelt“, sagte der Verteidiger den Ruhr Nachrichten, denen er zuvor auch schon seine bewegende Geschichte erzählt hatte.

Ein Spiel im Zeichen des Krieges

„Ich habe als Spieler schon Spiele in großen Stadien erlebt, aber noch nicht in so großen wie dem Signal Iduna Park mit seiner großartigen Kulisse - da bin ich natürlich dann schon etwas aufgeregt“, sagt Aussi, der das Spiel „so professionell wie möglich“ angehen will.