Legendäres Maradona-Trikot wird versteigert - erstes Angebot gleich eine Mega-Summe

Die Auktion um ein legendäres Trikot von Diego Maradona hat am Mittwoch im Londoner Auktionshaus Sotheby‘s begonnen - und es wurden bereits 4,8 Millionen Euro geboten.

Maradona soll das Shirt am am 22. Juni 1986 im Viertelfinale gegen England bei der Weltmeisterschaft in Mexiko getragen und dabei unter anderem sein wohl berühmtestes Tor geschossen haben. Bei dem ihm von der „Hand Gottes“ geholfen wurde.