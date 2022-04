Sportwetten: Ferrari Topfavorit beim Heimrennen

Nach dem guten Saisonstart geht die wiedererstarkte Scuderia Ferrari beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola als Topfavorit an den Start.

Nach dem guten Saisonstart geht die wiedererstarkte Scuderia Ferrari beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag, 15.00 Uhr/RTL und Sky) als Topfavorit an den Start. Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem neuerlichen Sieg von WM-Spitzenreiter Charles Leclerc das 2,2-fache des Einsatzes aus. Dahinter folgt Weltmeister Max Verstappen (2,75), dessen Red Bull zuletzt mit der Standfestigkeit zu kämpfen hatte.

Dass der viermalige Champion Sebastian Vettel nach seinem verspäteten und misslungenen Saisondebüt in Melbourne ganz nach vorne kommt, hält bwin mit Sieg-Quote 501,00 für den Aston-Martin-Piloten für sehr unwahrscheinlich. Besser notiert ist mit Quote 351,00 Mick Schumacher, dessen Vater Michael im Ferrari siebenmal in Imola gewann. Die erste Top-10-Platzierung des 23 Jahre alten Haas-Piloten belohnt bwin mit Quote 2,75.