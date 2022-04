Arminia-Debüt: Kostmann will Bielefelder Torflaute beenden

Bielefelds neuer Chefcoach Marco Kostmann will nach sieben Spielen ohne Sieg und nur einem Treffer an der Torflaute der Ostwestfalen arbeiten.

„Die Gründe für zu wenige Tore sind in meinen Augen immer mangelndes Selbstvertrauen und dadurch wenig Kreativität“, betonte der bisherige Torwarttrainer auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der Nachfolger von Frank Kramer weiter: „Das müssen wir versuchen abzustellen. Wir wissen, wir bekommen wenig Chancen in der Bundesliga, die müssen wir wieder besser nutzen.“ Allerdings muss Kostmann, der vom erfahrenen Michael Henke unterstützt wird, am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln in Fabian Klos, Cedric Brunner, Fabian Kunze, Jacob Laursen und Bryan Lasme gleich fünf verletzte Spieler ersetzen.