Formel 1: Möglicher Chelsea-Kauf - Verstappen stichelt gegen Hamilton

Max Verstappen äußert sich zum Plan von Lewis Hamilton, sich an der Übernahme des FC Chelsea zu beteiligten. Der Niederländer macht sich über seinen ärgsten Konkurrenten aus der Formel 1 lustig.

Lewis Hamilton ist offenbar interessiert daran, sich an einem Angebot zur Übernahme des FC Chelsea zu beteiligen . Dies sorgt bei F1-Konkurrent Max Verstappen für Verwunderung.

Zur Erklärung für Nicht-Fußball-Fans: Chelsea und Arsenal sind jeweils in London beheimatet und es herrscht eine große Rivalität zwischen den beiden Klubs. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Verstappen: „Würde Entscheidungen selbst treffen“

Zudem würde der Niederländer in dem Szenario eines Vereinskaufs auch der vollständige Eigentümer sein wollen. „Ich würde die Entscheidungen selbst treffen und nicht nur einen kleinen Prozentsatz besitzen wollen.“

Der Red-Bull-Pilot fügte an, dass jeder mit seinem Geld machen könne, was er wolle: „Also schauen wir mal, was dabei herauskommt.“