Manchester United: Erik ten Hag ist offiziell als Trainer-Nachfolger bestätigt - und treibt nun den Kader-Umbruch voran

Zehn neue Spieler: Rangnicks knallharte Forderung an United

Die Weichen bei Manchester United werden jetzt schon Richtung Zukunft gestellt. Erik ten Hag ist als neuer Trainer seit Donnerstagmittag offiziell bestätigt. Und auch der Umbruch in der Mannschaft wird bereits vollzogen.

Ex-Kapitän Gary Neville sprach von einem absoluten „Tiefpunkt in meinen 42 Jahren bei United“, während Roy Keane den Spielern eine Seelenlosigkeit attestierte: „Diese Mannschaft hat keine Seele, sie ist roboterhaft.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Ten Hag neuer United-Trainer

So viel ist schon einmal sicher: ten Hag stehen arbeitsreiche Monate bevor. Zuletzt gab es einen so großen Umbruch in Uniteds grauer Vorzeit, als 1986 ein gewisser Sir Alex Ferguson das Ruder des damals erfolglosen Vereins übernahm und ihn einmal komplett auf links drehte. Schluss war es mit der damaligen Trinkerkultur - die erfolgreichste Zeit des Traditionsklubs begann.