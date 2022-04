Poker Magnus Carlsen großer Bluff mit Assen

Der norwegische Schachweltmeister Magnus Carlsen ist immer wieder am Pokertisch zu sehen. Als strategischer Mastermind passt das Spiel perfekt zu ihm.

Unter den Schachprofis grassiert seit einiger Zeit ein Pokerboom. So hat der estnische Großmeister Ottomar Ladva im letzten Jahr weit über $1 Mio bei Online-Pokerturnieren abgegriffen. Die zweifache US-Meisterin Jennifer Shahade ist mittlerweile Pokerprofi. Und Pokerspieler lieben Schach: GGPoker Botschafter Daniel Negreanu zeigt auf seinem Kanal ständig irgendwelche kühnen Schachstellungen.

Und nun hat sich auch der vielleicht beste Schachspieler aller Zeiten an den Pokertisch gesetzt und ein sehr ordentliches Resultat eingefahren. Bei der Norwegian Poker Championship 2022, einem NL Holdem Turnier mit $880 Buy-In, landete Carlsen am Ende auf Rang 25 von insgesamt 1050 Teilnehmern. Besondere Aufmerksamkeit erregte sein Bluff mit Assen, den unser SPORT1-Pokerexperte Michael Körner analysiert.

Die Hand von Carlsen verläuft anfangs gemäß den geläufigen Standards. Der Norweger ist mit der bestmöglichen Starthand ausgestattet, Pocket Aces, zwei Asse. Und üblicherweise drückt man mit so einem Pfund mächtig auf die Tube. Zum Zeitpunkt der Hand verfügt Carlsen noch über einen mittelgroßen Chipstack von ca. 60 Big Blinds. Die Blinds liegen bei 2500/5000. Er erhöht aus der Hijack Position mit A♣️A♥️ auf 11000 und bekommt drei Caller. Wir konzentrieren uns nur auf den Big Blind, den Norweger Dagslott, der vermutlich nur aufgrund günstiger Odds callt mit J♦️7♠️. Der Flop kommt mit Toppaar und drei Pik sehr freundlich für Dagslott: J♠️8♠️3♠️.

Hier muss Carlsen nun einige Dinge beachten. Die Bandbreite an Händen, die sein Gegner haben kann, ist schier unendlich. Ein Big Blind, der nur 6000 nachbezahlen musste in einen Pott von 43000. Da sind so viele Kombinationen möglich. Aber vermutlich nicht unbedingt ein Ass. Sicherlich keine starke Kombination aus Ass/König oder Ass/Dame, da hier der Spieler vermutlich ein weiteres Mal vor dem Flop erhöht hätte. Das ist entscheidend für den weiteren Verlauf der Hand.