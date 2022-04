BVB: Marco Rose freut sich auf neue Jugend mit Rothe, Bynoe-Gittens und Co.

Am Wochenende hat Borussia Dortmund einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt: Erstmals in der langen Geschichte des Fußball-Oberhauses hat ein Verein in einem einzigen Spiel drei Kicker im Alter von 17 Jahren eingesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Rothe direkt mit erstem Treffer

„Es gibt einige Spieler in dieser Generation Zukunft des BVB, an dem die Fans noch richtig Spaß haben werden“, findet Berger. „Es gibt viele junge Talente, die nach oben drängen und mit denen sich die Fans identifizieren.“

Bynoe-Gittens neuer Sancho?

„Er ist ein fester Baustein für die Zukunft und ein herausragendes Offensivtalent. Bynoe-Gittens wird jemand sein, von dem man sehr viel lesen und hören wird. Die Weichen sind langfristig gestellt worden bei ihm, denn sein Vertrag wird am 8. August 2022, an seinem 18. Geburtstag, automatisch um drei Jahre verlängert.“

Wolf exklusiv: So will der BVB die Bayern knacken

Rose: „Signal für alle“

