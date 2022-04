PSG: Keylor Navas motzt über Keeper-Wechsel mit Gianluigi Donnarumma

„Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Gigio, aber ich möchte jedes Spiel spielen. Ich bin zwar glücklich in Paris, aber das muss sich ändern“, stellte der Routinier nach dem 3:0 gegen Angers am Mittwoch bei Canal+ klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Navas und Donnarumma müssen PSG-Tor teilen

Der Keeper aus Costa Rica hatte bisher 21 Einsätze in dieser Saison (18 in der Liga, drei in der Champions League).