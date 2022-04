Euroleague: FC Bayern düpiert Barca und darf vom Final Four träumen

Was für ein Dreier! Bayern düpiert Barcelona

Dem FC Bayern gelingt in der Euroleague ein Coup! Die Münchner schlagen Top-Favorit Barcelona auf gegnerischem Parkett und dürfen wieder vom Final Four träumen.

Was für ein Coup für den FC Bayern Basketball!

Die Münchner haben in der Europleague den Top-Favoriten FC Barcelona düpiert und dürfen vom Einzug ins Final Four träumen.

Beim Klassenprimus Barca gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Donnerstag das zweite Viertelfinal-Spiel eindrucksvoll mit 90:75 (48:35). Damit glichen die Münchner in der Serie „best of five" zum 1:1 aus.