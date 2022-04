Eishockey-WM: Deutschland ringt Schweiz im Test nieder

Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm gewann am Donnerstagabend in Rosenheim den ersten Test vor heimischem Publikum mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) gegen die Schweiz. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Deutschland schlägt Schweiz

Vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) stehen für die deutsche Mannschaft noch vier weitere Test an. Bereits am Samstag (15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) trifft das DEB-Team in Rosenheim erneut auf den WM-Vorrundengegner Schweiz.