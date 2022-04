Siegemund steht in Stuttgart im Viertelfinale

Laura Siegemund hat als einzige deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Stuttgart erreicht.

Eine selbstbewusste und kämpferisch starke Laura Siegemund hat als einzige deutsche Tennisspielerin das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Stuttgart erreicht.

Die Turniersiegerin von 2017 gewann gegen die an Position vier gesetzte Griechin Maria Sakkari, die beim Stand von 6:4, 3:1 für die Deutsche gesundheitsbedingt aufgeben musste.

Siegemund gegen Pliskova-Schreck

Im Viertelfinale trifft Siegemund, die nach einer Knie-OP und dem enttäuschenden Abschneiden im Billie-Jean-King-Cup nun weiter Spielpraxis sammelt, am Freitag auf Ljudmila Samsonowa (Russland). Die Russin bezwang überraschend Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 6) mit 6:4, 6:4.

Lokalmatadorin Siegemund hatte im Vorfeld gesagt, sie wolle „den ersten großen, wichtigen Schritt für mich genießen, nicht nur in diesem Turnier sondern generell“.

Das energische Auftreten von Siegemund passte zu diesem Vorsatz, wenngleich sie auch nach dem Match feststellte: „So will man nicht gewinnen“. Trotzdem könne sie „glücklich sein, mit dem, was ich gespielt habe“, so Siegemund weiter.