Formel 1: Illegales Auto von Haas? So reagieren Schumacher und Steiner

Mick Schumachers Haas-Team überzeugt bislang mit starken Ergebnissen, was zu Verdacht bei der Konkurrenz führt. Teamchef Günther Steiner lässt das kalt.

Zwei starke Ergebnisse in den ersten beiden Rennen – und schon fährt Mick Schumachers Haas in den Mittelpunkt der Spekulationen.

Hintergrund: Haas und Ferrari arbeiten extrem eng zusammen. Das US-Team hat in Maranello sogar ein eigenes Konstruktionsbüro – und Mitarbeiter von Ferrari auf seiner Lohnliste.

Und weil der Haas in diesem Jahr plötzlich wieder schnell ist, geht die enge Verbindung zwischen der US-Mannschaft und der Scuderia einigen Konkurrenten zu weit. Sie zeigen mit dem Finger auf den „weißen Ferrari“.

Mick Schumacher lässt Kritik kalt

Allein: Mick Schumacher lassen diese Diskussionen kalt. „Wenn das so wäre (dass die Zusammenarbeit nicht den Regeln entspricht; Anm. d. Red.), würde die FIA da schon schreien und das tut sie nicht", sagte der Ferrari-Junior am Donnerstag in Imola.