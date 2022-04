FC Bayern: Gabriel Vidović auf den Spuren von Joshua Zirkzee

Gabriel Vidović kam in Bielefeld zu seinem Bundesliga-Debüt für den FC Bayern. Wie plant der Rekordmeister mit seinem Eigengewächs?

Den 17. April 2022 wird Gabriel Vidović so schnell nicht vergessen.

Neben Paul Wanner (16) gilt der gebürtige Augsburger als größtes Talent am Bayern-Campus, trainiert schon fast seit einem halben Jahr überwiegend mit den Profis.

Werden die Bayern am Wochenende gegen Borussia Dortmund Meister (so wird der FC Bayern gegen den BVB Meister), dürfen er und der bereits vier Mal eingesetzte Wanner sich nach SPORT1-Informationen noch auf weitere Bewährungsproben in der Bundesliga freuen.