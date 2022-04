PSG: Ist Sergio Ramos wieder der Alte?

Sergio Ramos – dieser unermüdliche Kämpfer, mit den langen, zu einem Zopf gebundenen Haaren, ganz in Weiß gekleidet, Ángel Di María mit einem Lächeln in die Arme fallend, nachdem jener ihm den Ball so präzise aufgelegt hatte. Auch mit Achraf Hakimi feierte er seinen Treffer.

Ramos in Elf des Spieltags

Was so klingt – und auch durchaus so ausgesehen hatte –, ist in Wahrheit ein bisschen anders: Ramos spielt bei PSG, stand am Mittwochabend beim 3:0-Auswärtssieg über Angers SCO sogar in der Startelf und erzielte sein zweites Tor für die Pariser – und eben nicht für jene Königlichen, die ihm so lange Heimat gewesen waren.